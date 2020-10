VIDEO. Connaissez-vous la panthère nébuleuse ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Perché dans les arbres, la panthère nébuleuse se fond dans son environnement. Son pelage couvert de taches en forme de nuages lui sert de camouflage. C'est de là que vient son nom. On distingue deux espèces de ce félin arboricole : Neofelis nebulosa présent dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est et Neofelis diardi, vivant uniquement sur les îles de Bornéo et Sumatra. Grâce à leurs courtes pattes avant et leurs chevilles très souples, les panthères nébuleuses se déplacent avec une grande agilité dans la forêt. Elles possèdent aussi une queue pouvant atteindre la longueur de leur corps, qui leur permet de sauter et de se suspendre aux branches. Proportionnellement à leur taille, les panthères nébuleuses possèdent les plus longues canines de tous les félins. Elles leur permettent de chasser singes, oiseaux et rongeurs.

Des espèces menacées

Les deux espèces sont classées "vulnérables" à l'extinction. Les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est subissent l'un des plus hauts taux de déforestation au monde. Celle-ci provoque la fragmentation de leur habitat naturel mais aussi la disparition de leurs proies. Les panthères nébuleuses subissent aussi un braconnage intense pour leurs dents, leurs peaux et leurs os utilisés comme décorations ou dans certaines médecines traditionnelles d'Asie. On estime qu'il ne reste que 10 000 panthères nébuleuses dans le monde.