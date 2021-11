BRUT

C'est l'un des animaux qui a la plus longue espérance de vie de la planète : ce requin pourrait vivre entre 272 et 512 ans...

Le chercheur Julius Nielsen et son équipe ont voulu savoir jusqu'à quel âge peuvent vivre des requins méconnus du Groenland. En 2016, après avoir daté au carbone 14 les yeux de 28 femelles, ils publient un résultat inédit. "Nous sommes arrivés à une estimation selon laquelle le requin le plus âgé de notre étude avait entre 272 et 512 ans." Même avec l'estimation basse, cette espèce peut vivre plus longtemps que les tortues géantes des Galápagos, les sébastes à œil épineux ou encore les baleines boréales.

Aujourd'hui, le chercheur ne considère pas cette espèce comme menacée, mais il estime nécessaire de la garder sous haute surveillance. "Le suivi devrait être amélioré", estime Julius.