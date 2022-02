Val-d’Oise: une nouvelle forêt pousse sur une plaine polluée pendant des décennies

FTR

Depuis fin 2019, la plaine de Pierrelaye-Bessancourt (Val-d'Oise), souillée durant des dizaines d’années par les épandages des eaux usées de Paris, se transforme afin de devenir, à terme, une vaste forêt. Plus d'un million d’arbres doivent y être plantés. #IlsOntLaSolution

C’est la revanche de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt. Pendant des décennies, ses 1300 hectares, situés dans le Val-d’Oise à trente kilomètres au nord-ouest de Paris, ont été pollués par l’épandage des eaux usées de la capitale, puis envahi par des décharges sauvages. Mais, depuis 2019, la région Île-de-France a décidé d’assainir la zone et de faire ici, un nouveau poumon vert. Ainsi, chaque jour, des centaines de jeunes arbres y sont plantés pour former à terme une immense forêt.

Un million d’arbres

Un chantier de longue haleine et surtout très couteux, plus de 84 millions d’euros.

"Nous avons d’abord à acquérir les sols, à indemniser les ayants-droits qui le méritent, réaliser les travaux préliminaires aux plantations, puis les plantations elles-mêmes, et tout ça représente un coût assez élevé effectivement", explique Bernard Tailly, le président du Syndicat d'aménagement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, créé par la région.

Une facture payée en partie par l’ancien pollueur, le Syndicat pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.

Dans trente ans, la nouvelle forêt de Pierrelaye et ses dizaines d'essences différentes devrait permettre de boucler la ceinture verte de l’ouest francilien entre les forêts de Saint-Germain-en-Laye et de Montmorency. Les plantations, quant à elles, doivent se poursuivre encore pendant six à huit ans avant de couvrir l'ensemble de la superficie.