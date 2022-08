Vacances : les secrets de l'aquarium de La Rochelle

Chaque année, 800 000 personnes de passage en Charente-Maritime viennent découvrir l'aquarium et ses nombreuses espèces. En coulisses, le travail est conséquent, mais les amis des animaux marins s'y plaisent à merveille.

C'est un passage presque obligatoire pour les vacanciers de La Rochelle (Charente-Maritime), le grand aquarium et ses 600 espèces marines. Un lieu qui impressionne les visiteurs, admiratif du nombre d'espèces présentes et du travail que cela demande. Un travail varié où chacun a son rôle. L'observation des bassins est primordiale pour remarquer un quelconque problème. L'équipe de soigneurs-plongeurs peut alors se mettre en action pour intervenir.



Brocolis et poisson au menu

Des poissons et animaux marins chouchoutés et nourris de manière très précise. Cette fois, au menu, brocolis et poisson, une vraie cantine. Sous tous ces grands espaces, l'activité continue de grouiller dans une zone interdite aux visiteurs. Eki Gerony, soigneur-plongeur, s'occupe de la reproduction des espèces, notamment des méduses. Il est fier de pouvoir expliquer aux visiteurs que ces êtres vivants ne sont pas pêchés, mais reproduits au sein même de l'aquarium. La durée de vie d'une méduse est d'un à deux ans.