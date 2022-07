Vacances : la crème solaire, une lotion devenue indispensable

La crème solaire, qui fêtera bientôt ses cent ans, s’est fait une place dans les sacs de plage des Français. Cet été encore, elle sera étalée par de nombreux vacanciers malgré les réticences de plus en plus nombreuses quant à sa composition.

Elle revient tous les étés plus vite que n’importe quelle musique entraînante. La crème solaire est devenue le véritable allié de tout vacancier ou de n'importe qui souhaitant bronzer sans brûler. Inventée en 1935 par Eugène Schueller, à l'époque où les vacances deviennent accessibles au plus grand nombre avec l'apparition des congés payés, elle se rapproche de ses cent ans d'existence. Un petit tube devenu indispensable au fil du temps, 25 000 tonnes en sont vendues chaque année. "Dans les années 60, tout le monde cherchait à être bronzé, ça devient valorisé", analyse le sociologue Jean-François Amaldieu.

Des ingrédients dans le viseur

Mais sa recette est de plus en plus scrutée de près, car certains ingrédients chimiques inquiètent. Anne-Marie Gabelica, jeune entrepreneuse et fondatrice d'oOlution, explore la piste d'une huile 100% naturelle avec notamment de la vanille et des fleurs de souci. Hawaï et la Thaïlande ont pris la décision d'interdire certaines crèmes solaires sur leurs plages pour protéger la biodiversité.