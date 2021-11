Un centre de formation pour chasseurs en Moselle : pour apprendre les bons réflexes

En Moselle, la Fédération départementale de chasse a créé un centre de formation pour ses 8000 adhérents. Inauguré le 10 septembre dernier, cette structure forme à la bonne pratique de la chasse.

Reconnaître un animal selon les saisons,repérer les espèces protégées, savoir piéger les nuisibles (comme les ragondins) et surtout maîtriser les bases de la sécurité : tel est l'objectif du programme. Ces cours tombent à pic, en pleine polémique sur les pratiques des chasseurs.

On avait pas encore de centre de formation, on devait s'adapter, c'était difficile. On forme par an entre 3 et 400 chasseurs environ en moyenne. Aujourd'hui, on va pouvoir augmenter ce chiffre. .