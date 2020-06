Tourisme : une forêt de bambous dans les Cévennes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Est-on toujours en France ou sommes-nous arrivés en Asie ? Parmi les plus beaux jardins du territoire, la bambouseraie d'Anduze, dans le Gard, promet un dépaysement total. Ici, plus de 200 variétés de bambous. Un petit bout de Japon, à nouveau ouvert aux visiteurs depuis quelques jours, après trois mois de confinement. "Le charme de l'Asie opère, avec tous ces érables, l'ambiance zen. On se balade, on est bien", confirme une promeneuse.

"L'épopée des plantes"

En tout, le site ne compte pas moins d'un millier d'espèces exotiques. Voilà 160 ans que ce coin d'Asie a été créé de toutes pièces, dans les Cévennes. Avant, il n'y avait que des champs. La bambouseraie est le fruit d'une passion entre un herboriste en herbe et les plates exotiques. "Dans les années 1860, c'est l'épopée des plantes", explique le responsable de guides du parc.

