Islande : immersion dans la capitale mondiale des baleines

En Islande, un groupe de touristes est à bord d'un bateau, et sillonne la mer dans l'espoir d'y voir une baleine. "On est équipés, on a pris des jumelles, on a tout, et puis on espère, on s'accroche", déclare l'un d'entre eux, désireux d'apercevoir l'espèce tant attendue. Le capitaine de bord, qui exerce son métier depuis plus de 25 ans, sait que la rencontre n'est jamais garantie. "On va tenter notre chance aujourd'hui (...) c'est toujours un pari", déclare-t-il au volant de son bateau.

Instant magique

Pendant plus de deux heures, les touristes se tiennent au bord du bateau et scrutent l'eau en attente d'un espoir. "Normalement, elles sont par là-bas, donc on attend patiemment", affirme l'une d'entre elles. Après une longue attente, les yeux des voyageurs sont enfin comblés par l'apparition d'une baleine quelques mètres au loin. "Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir et encore moins à Dijon donc c'est un moment particulier", s'émerveille une voyageuse.