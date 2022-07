Sécheresse : la production de miel menacée par les fortes chaleurs

Les abeilles aussi souffrent de la canicule. À Bonnieux (Vaucluse), c'est le constat que fait Lucas Lombard. "Elles ne peuvent plus trop pondre, car elles n'ont pas assez de ressources dehors pour nourrir les nouvelles larves", explique l'apiculteur. Cet été, la production de miel de lavande sera divisée par deux. Pourtant, Lucas Lombard remplit abondamment l'abreuvoir pour les abeilles et il a aussi adapté le fond des ruches afin qu'elles soient mieux ventilées. Mais cela ne suffit pas.



Une sécheresse inédite

Pas d'espoir non plus avec les dernières coupes de lavandins, à proximité des ruches. La pluie fait défaut depuis le mois d'avril. "C'est une année de sécheresse incroyable, comme on n'en a pas vu depuis très longtemps", témoigne Didier Lombard, producteur de lavande et de lavandin. Alors les commerces de proximité se montrent solidaires. La boulangerie de Bonnieux met ainsi en vente le miel de l'apiculteur.