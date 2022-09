Santé : les moustiques-tigres font vivre un cauchemar aux habitants de Mions

Le maire (LR) de Mions (Rhône), Claude Cohen, a déclaré la guerre aux moustiques. Pour protéger ses 15 000 administrés des nuées d'insectes piqueurs, la mairie a financé l'installation de 24 pièges à moustiques. "Ça émet un odorat, comme un homme. Il y a un appareil qui attire les moustiques, et qui les aspire", détaille-t-il. L'appareil est efficace jusqu'à 100 mètres, aussi, il en faudrait bien davantage pour être tranquille dans cette petite ville résidentielle, avec jardins et terrasses.

Des habitants restent chez eux

La mairie a aussi participé à l'achat de 600 piéges à usage familial. Pour certains, c'est toujours insuffisant. "On n'a pas pu aller sur la terrasse cet été parce qu'on était envahi de moustiques", explique une habitante. Même scénario dans une maison de retraite équipée de l'attrape-moustiques et d'un petit parc. "Les résidents restent plus dans leur logement, ou viennent dans les espaces collectifs mais évitent de sortir dehors", explique Mahée Rolland, responsable de la maison de retraite. Comme d'autres élus du secteur, Claude Cohen a adressé un courrier au ministre de la Santé.