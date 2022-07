Santé : le moustique tigre menace l'été des Français

Le moustique tigre a envahi le Grau-du-Roi (Gard), et fait enrager les touristes. "C'est épouvantable", confie une femme. L'insecte à rayures blanches aime les zones humides et les eaux stagnantes. Souvent, les particuliers ignorent comment s'en débarrasser. "Vider les coupelles, ou mettre du sable au fond pour avoir toujours de l'humidité pour les plantes, mais pas d'eau stagnante", recommande Christian Smelraldi, chargée de mission à la lutte antivectorielle.

Bientôt dans toute la France

Le moustique tigre est arrivé en France par l'Italie il y a 18 ans. Il a d'abord colonisé les départements du Sud, et est désormais présent dans 67 départements. "Il s'adapte à son nouveau milieu, et il se développe et va coloniser, à terme, toute la France", explique Gregory Lambert, entomologiste médical. Pour se protéger, l'association 60 millions de consommateurs a testé une série de répulsifs à base d'actifs d'origine végétale, à utiliser avec modération. Elle recommande surtout de porter des vêtements longs, et une moustiquaire la nuit.