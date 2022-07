Réchauffement climatique : quels moyens de récupérer de l’eau ?

Certains pays font pleuvoir artificiellement. C’est l’ensemencement de nuages. On va semer des produits chimiques comme des cristaux de sel dans des nuages pour les charger encore plus en eau et provoquer la condensation de la vapeur d’eau. Cette technique est utilisée notamment dans les pays chauds comme les Émirats arabes unis. Cependant, il n’existe actuellement aucune preuve scientifique que ce procédé fonctionne. Impossible de déterminer si les pluies provoquées sont entièrement dues à ce système.

Des techniques moins polluantes

De plus, ces produits pourraient être dangereux et avoir un impact sur la biodiversité. L’université des Nations unies propose des techniques moins polluantes, plus respectueuses de l’environnement et efficaces pour récupérer de l’eau. Au Chili, dans le désert d’Atacama, des filets bien placés permettent de récupérer l’humidité contenue dans le brouillard pour la transformer en eau. Une technique ancestrale. Autre méthode : le remorquage d’icebergs, notamment au Groenland.