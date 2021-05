Oiseaux : des nichoirs dans les jardins pour sauver des espèces menacées

Dans son pavillon de la banlieue parisienne, dans le Val-d'Oise, un enseignant à la retraite a fait de son jardin un refuge pour les oiseaux. François Gross fabrique des nichoirs dans l'espoir qu'un jour, les mésanges y fassent leur nid. "De plus en plus, les architectures sont lisses. Il n'y a plus de vieux arbres avec des cavités, donc les possibilités de nichage des oiseaux sont de plus en plus réduites. C'est pour cela qu'on les aide artificiellement", explique-t-il.

Favoriser la biodiversité

De simples nichoirs peuvent tout changer pour certaines espèces menacées de disparition, à condition qu'ils soient à la bonne taille et placés au bon endroit. François Gross a aussi créé une marre dans son jardin, devenu lieu de baignade de quelques volatiles. "C'est un vrai plaisir de voir que l'on contribue, à sa petite échelle, à favoriser la biodiversité, qui est très mal en point en ce moment", estime-t-il.