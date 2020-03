Environnement : des nichoirs dans les vignes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?



Nichoirs cylindriques pour les mésanges, carrés pour les chauves-souris. Le vignoble de quatre hectares de Fabien Lombard à Suze, dans la Drôme, est devenu en quelques jours un petit nid d'accueil pour les chiroptères et les volatiles. S'ils n'avaient pas particulièrement disparu du paysage, leur présence, et surtout leur maintien sur place contribue à une agriculture éco-responsable. "On est sur une amélioration de la biodiversité, de la résilience des exploitations. Nous voulons surtout ne pas voir d'insecticides dans les parcelles de vignes, et que ce soit les oiseaux, les chauves-souris qui travaillent pour le vigneron en venant rééquilibrer le milieu pour ne pas mettre de produits extérieurs aux vignobles", précise le viticulteur.

Un projet de biodiversité à long terme

Au total, neuf agriculteurs du Diois ont adhéré à ce projet, soit un quart de la surface cultivée en appellation "Clairette de Die". 800 nichoirs ont ainsi été déployés. Mais un autre travail, horticole cette fois, est en cours, avec la plantation de haies en bordure de vignobles. L'impact sur la nature et les populations sera mesuré chaque année, avec pour objectif, de convertir d'ici trois ans, l'ensemble des vignobles du Diois à ce projet de biodiversité.

