Muséum national d'histoire naturelle : des animaux disparus ressuscités par la 3D

Le Muséum d'histoire naturelle à Paris utilise la réalité augmentée pour redonner vie à des animaux disparus depuis des milliers d'années. Un voyage impressionnant et poétique et qui repose sur les connaissances des scientifiques du musée.

La galerie des espèces menacées du Muséum national d'histoire naturelle à Paris est un sanctuaire qui abrite des dizaines de répliques d'animaux déjà disparus ou en voie d'extinction. Grâce à des images de synthèse, dix d'entre eux vont sortir de leur vitrine pour gambader dans les couloirs, comme le dodo de l'île Maurice. Les visiteurs portent des lunettes 3D et voient des animaux ramenés à la vie grâce à la réalité augmentée.

Une exactitude scientifique

Les créateurs de ce monde parallèle ont travaillé sous le contrôle des scientifiques du Muséum. "Quand on fait la 3D, on part du squelette, on met les muscles, on met la chair, puis les poils, ou les plumes, donc on va dans ce degré d'exactitude, ce qui n'est pas le cas quand on fait un film d'animation pour le grand public au cinéma par exemple" explique Jeremy Frey, réalisateur pour le studio de création augmentée SAOLA. La rhytine de Steller, un animal cousin du lamantin, n'a pas survécu à sa rencontre avec l'Homme. Elle nage désormais sous la nef du Muséum sous les yeux ébahis des visiteurs.