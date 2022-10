Météo : les moustiques continuent de proliférer cet automne

En raison de la douceur du climat, les moustiques sont encore très présents. En cause : des températures supérieures de plusieurs degrés à la moyenne en octobre et les orages de ces dernières semaines.

Le moustique est d’originaire l’ennemi des étés mais cette année, il s’invite également dans les soirées d’automne. Il prolifère notamment à Marseille (Boches-du-Rhône). Une habitante est à bout de nerfs. "On a tout essayé, on a tout fait, on est toujours envahi. Je ne sais pas quand cela va s’arrêter. C’est la première fois que cela nous arrive", témoigne-t-elle.



Des ventes de produits anti-moustiques toujours aussi hautes

Dans une officine, la vente de produits anti-moustiques est toujours au plus haut. La situation est inhabituelle. "À cette époque de l’année, on garde toujours un stock qui est vraiment réduit, mais là, cette année, on a dû quand même l’agrandir. Les gens viennent acheter des moustiquaires, des bougies anti-moustiques, des anti-moustiques très naturels, qui sont très tendance en ce moment", explique le professionnel. Une situation qui s’explique par les fortes températures de la saison. Selon certains experts, si les températures de novembre baissent, le moustique devrait se faire plus discret, jusqu’à l’été prochain.