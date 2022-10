Qui dit douceur dit moustique et "le plus embêtant actuellement, c'est le tigre, plutôt urbain et qui pique de jour", observe un chercheur

"En raison des températures clémentes, les moustiques meurent moins et restent vivants et actifs plus longtemps", explique l'entomologue Didier Fontenille, d'autant plus le moustique-tigre, qui continue à proliférer en France.

"Le plus embêtant actuellement, c'est le moustique-tigre, plutôt urbain et qui pique de jour", estime mercredi 26 octobre sur franceinfo Didier Fontenille, entomologiste médical et directeur de recherche de l'Institut de recherche pour le Développement (IRD) de Montpellier. Le chercheur observe qu'il y a "plus de moustiques" en raison des "températures clémentes" observées en ce mois d'octobre. Ses conseils : éviter de créer des "collections d'eau" comme les "pots de fleurs, des vases de fleurs, des bidons, des récupérateurs d'eau".

franceinfo : Est-ce qu'il y a plus de moustiques cet automne ?

Didier Fontenille : Alors il y a deux réponses. Il y a plus de moustiques parce que le moustique tigre qu'on appelle "Aedes albopictus" a continué son expansion en France colonisant donc plus de zones. Par ailleurs, en raison des températures clémentes, les moustiques meurent moins et restent vivants et actifs plus longtemps. Il y a environ 60 moustiques différents, mais en fait, ceux qui importunent l'homme, il y en a quatre ou cinq qui sont, soit en ville, soit à la campagne, et qui piquent de jour et de nuit. Et le plus embêtant actuellement, c'est le moustique-tigre, "Aedes albopictus", plutôt urbain et qui pique plutôt de jour. On le reconnait très facilement parce qu'il est petit, noir et blanc. Et il n'y a pas beaucoup de moustiques qui piquent de jour en ville.

Comment s'expliquent cette présence des moustiques-tigres, et des moustiques plus largement ?

La température clémente maintient les femelles en vie.

"Il faut rappeler que seules les femelles piquent en prenant du sang. Elles peuvent vivre une trentaine de jours et si le climat et la température sont cléments, elles peuvent atteindre 40 jours." Didier Fontenille, entomologiste médical à franceinfo

Ainsi, les températures aident les moustiques à survivre. Et la deuxième chose, c'est que ces moustiques, il leur faut aussi des collections d'eau pour pondre leurs œufs. Il y a eu des pluies, il y a toujours des arrosages dans les jardins en raison de la température et donc du coup, il y a aussi de l'eau pour les femelles. Enfin, les moustiques survivent s'ils ont de quoi manger, prendre du sang. Et ça, ça ne manque pas en ville puisque le sang, ce sont essentiellement les humains.

Quels conseils pouvez-vous donner pour échapper aux moustiques ?

La première chose, c'est que le moustique a besoin d'eau pour pondre ses œufs. Et la plupart du temps, en ville, ces collections d'eau sont créées par les hommes, soit par les particuliers dans leur appartement ou leur jardin avec des soucoupes, des pots de fleurs, des vases de fleurs, des bidons, des récupérateurs d'eau. Au niveau collectif, il y a aussi des collections d'eau qui doivent être nettoyées, par exemple les récupérateurs des eaux de pluie. Il faut limiter cela au maximum. Lorsque ce n'est pas possible, la meilleure façon d'y échapper est d'utiliser soit des répulsifs cutanés, soit ce qu'on appelle des répulsifs spatiaux, par exemple des tortillons à l'extérieur ou des petites plaquettes qu'on met dans des prises à l'intérieur des maisons. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Et puis, les chercheurs essayent de développer de nouvelles stratégies qui seraient non-polluantes et plus faciles à mettre en œuvre, comme des pièges pour faire des piégeages massifs de moustiques ou des techniques d'insectes stériles.