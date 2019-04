Méditerranée : rencontre sous les mers avec des dauphins

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

C'est une rencontre totalement fortuite. Un dauphin peu farouche est venu nager avec des plongeurs. Pendant de longues minutes il s'est montré curieux, joueur et surtout très complice avec toute la palanquée. Une expérience inoubliable pour ces jeunes plongeurs qui ont bien conscience d'avoir eu de la chance. Ils peinent encore à se remettre du rêve éveillé. "C'était magique, on avait du mal à y croire", raconte l'un d'eux. "On n’y croyait pas", insiste une autre plongeuse.

Les dauphins victimes de la pollution en Méditerranée

L'aventure avec ce compagnon de voyage a commencé dans le port de Nice (Alpes-Maritime) et s'est poursuivi jusqu'en baie de Villefranche pendant toute la plongée. Une belle surprise pour ces plongeurs, même pour ceux expérimentés. "Il est venu nous voir et il est resté 40 minutes avec nous", raconte Roger Vial. En Méditerranée, les dauphins sont souvent victimes de la pollution plastique ou sonore.

Le JT

Les autres sujets du JT