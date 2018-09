Méditerranée : les dauphins, une population en déclin

À quelques kilomètres au large de Toulon (Var), les touristes sont à la recherche de dauphins bleu et blanc. Pour aller plus loin que l'observation, un petit cours de biologie est donné dans la salle du bateau. L'occasion d'en savoir plus sur ces créatures fragiles. "C'est vraiment incroyable et j'espère que ça va continuer, parce que ce n’est pas dit avec la pollution que dans 20 ans, 50 ans, on ait encore autant de belles choses en Méditerranée", confie une touriste au micro de France 2.

Plus que 250 000 dauphins

Pollution acoustique, pesticides, plastique... les effets de ces contaminations sont déjà mesurables sur ces mammifères marins. "C'est quelque chose qui devient inquiétant parce qu'on sait que ça va avoir un impact sur la reproduction et sur la santé, notamment sur le système immunitaire de ces animaux", explique Thomas Roger, photographe naturaliste. La population de ces dauphins en Méditerranée est en déclin. Ils ne seraient plus que 250 000.

