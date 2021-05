Marseille : des calanques interdites aux bateaux de plaisance pour protéger les fonds marins

Les calanques près de Marseille (Bouches-du-Rhône) attirent chaque année un peu plus de monde sur les plages mais aussi dans l'eau. Les bateaux s'agglutinent près des rivages, ce qui laisse des traces dans les fonds marins, d'où la décision d'interdire de jeter l'ancre dans les calanques.

Au cœur des calanques de Marseille (Bouches-du-Rhône) se cache une petite plage isolée. Sauf qu'en plein été, elle est très souvent bondée avec 3 500 visiteurs sur terre, et des dizaines de bateaux en mer. Mais pas cette année : les autorités ont décidé d'y limiter l'accès. Cet été, les plaisanciers vont devoir s'adapter car tout va changer. Il est désormais interdit de s'arrêter, de s'amarrer, sous peine de risquer un an de prison et 150 000 euros d'amende.



Des fonds marins fragilisés par le ballet des plaisanciers

L'interdiction entrera en vigueur à partir de la mise en place des balises, d'ici début juillet. Ces nouvelles règles ont pour but de protéger les fonds marins, fragilisés par le ballet des plaisanciers. L'écosystème est menacé par l'amarrage des vacanciers. À quai, le constat est partagé, mais les nouvelles règles de circulation dans les calanques sont loin de faire l'unanimité. Des plaisanciers envisagent le dépôt d'un recours administratif pour demander une exception pour les petits bateaux.