Lutte contre les incendies : les scouts apportent leur pierre à l’édifice

Les plus jeunes peuvent s'engager activement dans la lutte contre les incendies. Près des calanques de Marseille (Bouches-du-Rhône), des scouts surveillent les massifs forestiers pour repérer tout départ de feu. Mégots, présence suspecte, les adolescents traquent toutes les anomalies, tout en sensibilisant la population. C’est une aide très précieuse pour les sapeurs-pompiers. Ils ont entre 14 et 17 ans et, chaque jour, ils sont une centaine venue de toute la France à patrouiller. "Ils savent qu’il faut surveiller ces calanques et ce patrimoine. Ils sont conscients de ça", explique Nicolas Pagnon, coordinateur du camp scout de Luminy.



De la prévention auprès des promeneurs

Pour les marins-pompiers de Marseille, ce soutien des scouts chaque été depuis 40 ans est plus que précieux. Grâce aux jeunes, leurs interventions pour des feux de végétation ont baissé de 20 % par rapport à l’année précédente. Le mérite en revient en effet aux scouts qui font de la prévention au quotidien auprès des promeneurs.