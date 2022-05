Les calanques de Marseille : un parc naturel compliqué à protéger

Les calanques, à proximité de Marseille (Bouches-du-Rhône), sont un endroit qui attire de nombreux touristes. Mais l’afflux de visiteurs cause beaucoup de dégradations et de pollution contre lesquelles luttent des amoureux du site.

Une eau très bleue, des rochers et beaucoup de touristes, voilà comment l'on pourrait résumer les calanques. Cet endroit est très prisé des vacanciers, qui aiment observer ce paysage sous un ciel ensoleillé. Un nombre de vacanciers qui étonne même d’autres visiteurs. "On se croit au milieu d’une piscine municipale, donc ce n’est pas le top", ironise l’un d’entre eux. Une sensibilisation sur le lieu est dispensée aux personnes présentes dans ces calanques.

Une prévention organisée

Pour éviter cette énorme affluence, des saisonniers sont présents pour montrer les ravages d’une population trop grande dans les calanques. "Le monde ne les arrête pas vraiment (…) , il y a très peu de personnes qui font demi-tour", déplore Audrey Pivosec, éco-garde du Parc national des calanques. "Si on revient, on viendra hors-saison", déclare une randonneuse. Les employés en charge de la surveillance essayent d’éviter les piétinements des zones déjà en danger ainsi que le jet de déchets et la musique.