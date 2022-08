Loire : 11 tonnes de poissons asphyxiés dans un étang à cause de la sécheresse

Morts à cause de la sécheresse. Onze tonnes de poissons ont été retrouvés asphyxiés dans un étang à Mably (Loire), a déclaré mardi 23 août la Fédération de pêche de la Loire, qui a ajouté qu'une opération de sauvetage a permis de sauver un pour cent d'entre eux. 80 bénévoles ont "retiré 10,5 tonnes d'animaux morts lundi et encore 500 kilos ce (mardi) matin" de l'étang Cornillon, situé sur la commune de Mably, en aval du barrage de Villerest (Loire), a précisé à l'AFP Vincent Garnier, le responsable du développement de la Fédération de pêche du département de la Loire.

Lors d'une opération de sauvetage organisée sur les réseaux sociaux, les volontaires sont, "en priorité", allés "rechercher avec de grandes épuisettes l'infime pourcentage de poissons encore en vie afin de vite les relâcher dans la Loire", a poursuivi le responsable, ce qui a permis d'en sauver une centaine de kilos, a-t-il précisé.

Une eau stagnante et dépourvue d'oxygène

Près des trois-quarts des animaux asphyxiés étaient des carpes et il s'agissait pour le reste de carnassiers tels que sandres, black-bass, anguilles, ainsi que des silures ramenés par les crues de la Loire et des poissons blancs, a détaillé cette même source. "Afin d'éviter une catastrophe sanitaire, nous avons décidé dans l'urgence (...) de creuser une fosse où les cadavres ont été déposés et recouverts de chaux vive, puis de terre", explique le technicien de la fédération de pêche qui a reçu l'aide d'une pelleteuse de la commune de Mably et d'une tractopelle prêtée par une entreprise pour mener à bien l'opération.

L'abaissement du niveau de la Loire, dont les nappes souterraines alimentent l'étang, a rendu l'eau stagnante. "Combiné à l'élévation de sa température qui réduit son taux d'oxygène, cela a constitué le cocktail parfait pour le développement d'une abondante végétation aquatique", a expliqué Vincent Garnier. "La forte consommation d'oxygène par ces algues durant la nuit y a réduit en 15 jours son taux de 12 milligrammes à 0,4 milligramme par litre d'eau", a-t-il enchaîné, promettant qu'un "état des lieux précis de cet étang" sera réalisé par la fédération de pêche avant d'engager un plan d'action.