Les Etats membres de l'ONU s'accordent sur un traité pour protéger la haute mer

Il s'agit du premier traité international permettant de protéger la biodibersité et d'encadrer le partage des ressources, dans cet espace qui couvre près de la moitié de la surface de la planète.

Les Etats membres de l'ONU se sont enfin mis d'accord samedi 4 mars sur le premier traité international de protection de la haute mer, destiné à contrecarrer les menaces qui pèsent sur des écosystèmes vitaux pour l'humanité. "Le navire a atteint le rivage", a annoncé la présidente de la conférence Rena Lee, au siège de l'ONU à New York, samedi, sous les applaudissements prolongés des délégués.

>> Biodiversité, ressources, climat... Les enjeux du traité sur la protection de la haute mer, négocié aux Nations unies

Après plus de 15 ans de discussions, dont quatre années de négociations formelles, la troisième "dernière" session à New York a finalement été la bonne, ou presque. Les délégués ont finalisé le texte, mais celui-ci sera formellement adopté à une date ultérieure après avoir été passé au crible par les services juridiques et traduit pour être disponible dans les six langues officielles de l'ONU.

Le texte finalisé

Le contenu exact du texte n'a pas été publié dans l'immédiat, mais les militants l'ont salué comme étant un tournant décisif pour la protection de la biodiversité. "C'est un jour historique pour la conservation et le signe que dans un monde divisé, la protection de la nature et des personnes peut triompher sur la géopolitique", a déclaré Laura Meller, membre de Greenpeace. Après deux semaines d'intenses discussions, dont une session marathon dans la nuit de vendredi à samedi, les délégués ont finalisé un texte qui ne peut désormais plus être modifié de manière significative. "Il n'y aura pas de réouverture ni de discussions de fond" sur ce dossier, a affirmé Rena Lee aux négociateurs.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a félicité les délégués, selon un de ses porte-paroles, qui a déclaré que cet accord est une "victoire pour le multilatéralisme et pour les efforts mondiaux visant à contrer les tendances destructrices qui menacent la santé des océans, aujourd'hui et pour les générations à venir". La haute mer commence là où s'arrêtent les zones économiques exclusives (ZEE) des Etats, soit à maximum 370 km des côtes, et n'est donc sous la juridiction d'aucun Etat.