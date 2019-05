Ce que préconise un rapport du Sénat pour que la France s'adapte davantage au changement climatique

Les sénateurs recommandent, par exemple, d'"inscrire plus activement l'adaptation au changement climatique dans le débat public".

La France doit faire plus pour s'adapter au changement climatique. C'est le constat d'un rapport sénatorial publié jeudi 16 mai, et qui plaide pour que l'Etat et les collectivités territoriales s'engagent davantage et soulève la question de l'adaptation de certains secteurs comme l'agriculture et le tourisme.

Le gouvernement a présenté en décembre le deuxième plan national d'adaptation au changement climatique, doté d'un budget de 3,5 milliards d'euros sur cinq ans et qui vise à adapter le pays au réchauffement du climat et aux aléas en découlant.

S'adapter à l'activité touristique

Dans leur rapport, les sénateurs Ronan Dantec et Jean-Yves Roux émettent dix-huit propositions. Ils préconisent d'"inscrire plus activement l'adaptation au changement climatique dans le débat public", d'"instaurer un pilotage plus interministériel des politiques d'adaptation", d'estimer les "besoins financiers nécessaires" et d'"accélérer la déclinaison des politiques d'adaptation dans les collectivités et les filières économiques".

Il est nécessaire d'impliquer plus fortement certains ministères, comme celui de l'Economie, dans la réflexion sur l'adaptation au changement climatique, souligne le rapport. Le document cite l'exemple du tourisme. L'objectif d'accueillir cent millions de visiteurs annuels "est affirmé sans intégrer une réflexion prospective sur l'impact des dérèglements climatiques sur l'attractivité touristique" - avec, par exemple, des canicules ou moins de neige - ni prendre en compte les objectifs de réduction des effets de serre ou la forte demande en eau générée par ces activités touristiques.