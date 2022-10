L'Égypte, dernier refuge des coraux

L'Égypte est le plus beau refuge des coraux au monde, selon les spécialistes qui analysent cet environnement quotidiennement. "Ici, on peut voir que le corail est en bonne santé, par rapport à d'autres endroits que j'ai pu observer", explique Hana Cocks, membre de l'équipe scientifique du "Red Sea Project", mardi 11 octobre. Ailleurs dans le monde, comme sur la côte du Nigeria ou au large d'Istanbul (Turquie), il n'y a plus de coraux. La pollution et le réchauffement climatique en sont les premiers responsables.



Des projets de régénération et de replantation du corail

En mer Rouge, la barrière de corail, qui s'étend sur 400 km, est d'abord protégée. Mais ces fonds marins ont surtout mieux résisté à la hausse des températures observée partout. En raison d'une mémoire biologique développée au fil de leur évolution, les coraux d'Égypte sont donc beaucoup plus résistants, même dans une eau à plus de 30 °C. Pour encore mieux les préserver, des scientifiques étudient des projets de régénération et de replantation du corail. Ils demandent néanmoins davantage de responsabilité de la part des acteurs du tourisme en Égypte, une activité vitale pour l'économie du pays. Sur certains sites, 200 000 plongées sont enregistrées chaque année. Un chiffre beaucoup trop élevé : il en faudrait dix fois moins, selon les experts.