Italie : à la découverte des flamants roses de Sardaigne

Tout au sud de la Sardaigne (Italie), se trouve des étangs. Et en cette saison, un spectacle unique en Europe. C’est la plus grande colonie de flamants roses, jusqu’à 50 000 oiseaux trouvent ici refuge. Les Italiens se pressent pour assister au spectacle. "La présence humaine dérange les flamants roses. C’est important de respecter toutes les espèces et de rester à distance", explique une guide touristique à un petit groupe.



Des poussins gris

Il y a un mois environ, les flamants ont déposé leurs œufs, d’autant plus précieux que chaque couple n’en conçoit qu’un par an. Entre mai et juin, les poussins cassent leurs coquilles et ils sont gris. Ils ne deviendront roses qu’à l’âge adulte en consommant des larves et des algues qui contiennent du carotène. Les scientifiques s’attachent à protéger les nouveau-nés au sein de ce parc naturel. Une fois adultes, les flamants ont peu de prédateurs. La principale préoccupation est l’assèchement des marais.