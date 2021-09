Insolite : à la découverte d'une forêt où tout est comestible

C'est une forêt extraordinaire. Elle semble sauvage, mais en réalité, elle a été plantée. Feuilles, lianes, fruits, ici tout se mange ou presque. Un millier d'espèces comestibles que Fabrice Desjours a soigneusement sélectionnées et semées. Mais attention, c'est à consommer avec précaution. "Notamment avec la carotte sauvage qui peut ressembler à d'autres plantes de la même famille, mais qui sont vénéneuses", explique le fondateur de l'association Forêt Gourmande.

Des plantes qui s'enrichissent mutuellement

Sur son terrain de deux hectares et demi, il a aussi introduit des légumes plus classiques, des arbres fruitiers, des fleurs, mais il n'a pas besoin de les arroser ou de les traiter. Comme dans une forêt, ses plantes poussent toutes seules, et mieux encore, elles s'enrichissent mutuellement. Cette agriculture, respectueuse de l'environnement, Fabrice Desjours l'a découverte en Afrique et en Asie. Il veut aujourd'hui la faire connaître à des cuisiniers.