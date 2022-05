Haute-Loire : passé l'hiver, l'heure de la traditionnelle cueillette des jonquilles

Aux Estables (Haute-Loire), à la sortie de l'hiver, on peigne les champs. Un chariot fait maison est utilisé pour la cueillette des jonquilles sauvages. L'activité se fait au pas de course. "C'est sportif. Il faut avoir des bonnes jambes et un bon cœur", note Jérôme Sanial, agriculteur. Le manteau jaune qui succède à la neige ne dure que quelques jours. Ce jaune d'or offre un joli complément de revenus pour les cueilleurs.

Aucun cueilleur professionnel

En 2022, le prix fixé par les parfumeurs de Grasse (Alpes-Maritimes) est de 1 euro le kilo. "Si elles sont grosses, bien fleuries, un peu mouillées, on peut faire 400, 500 kilos", explique Jérôme Sanial. Il n'existe aucun professionnel du secteur, l'activité étant trop incertaine. L'éclosion, aux pieds des téléskis, fait cependant le bonheur des promeneurs. "Beaucoup de gens (…) des alentours viennent cueillir leur bouquet de jonquilles", raconte Philippe Brun, le maire des Estables.