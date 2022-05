Montagne : la saison de la jonquille bat son plein en Haute-Loire

Avec la fin de l'hiver, les jonquilles fleurissent dans le Massif Central. "Ça fait plaisir quand on les voit sortir", commente Philippe Brun, maire des Estables (Haute-Loire). Jérôme Sanial, agriculteur, cueille les jonquilles depuis son enfance. Il les vend ensuite aux parfumeurs de Grasse (Alpes-Maritimes). Avec le temps, il a amélioré ses techniques de ramassage, et s'aide d'un peigne géant monté sur roue. "Très sportif. Il faut avoir des bonnes jambes et un bon cœur", note-t-il.

Le bonheur des parfumeurs

Il faut en effet vider le chariot tous les 30 mètres. Un cueilleur peut prélever jusqu'à 400 kg de fleurs par jour. "Quand j'étais enfant, on ne les ramassait pas, les jonquilles. On ramassait seulement les narcisses. C'est après, parce qu'il leur manquait de quantité en narcisses, ils se sont mis à compléter avec les jonquilles", se souvient-il. Les fleurs sont achetées un euro le kilo par les parfumeurs. La floraison, assez courte, ne dure qu'une dizaine de jours.