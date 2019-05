Goujon asiatique : pourquoi ce poisson pourrait être dangereux pour la biodiversité ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

En France, le goujon asiatique, un poisson d'eau douce porteur d'une maladie mortelle, menace aujourd'hui les autres espèces. En Camargue, territoire gorgé de cours d'eau douce, deux biologistes rencontrés par France 3 pratiquent régulièrement des relevés à l'aide de filets et surveillent particulièrement l'espèce apparue récemment.

Moins d'espace et moins de nourriture

Le goujon asiatique nous vient de Chine. Il a peu à peu colonisé toute l'Europe. Depuis une quinzaine d'années, on en trouve presque partout en France. "Les effectifs ont augmenté de manière très importante et depuis, il s'est vraiment stabilisé", constate Delphine Nicolas, biologiste marine "Tour du Valat". Le goujon asiatique est gênant parce qu'il laisse moins d'espace et de nourriture aux espèces locales françaises. Mais ce n'est pas tout : le goujon asiatique est aussi porteur sain d'une maladie, une sorte de mycose qui menace gravement les autres espèces. Une étude d'impact est actuellement menée en France pour mieux comprendre cette espèce invasive.

