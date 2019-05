Environnement : les promesses de l'algue

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Des objets d'apparence en plastique, qui en réalité sont fabriqués avec une poudre révolutionnaire à base d'algues. L'histoire de cette matière commence à la station biologique de Roscoff (Finistère). "C'est un végétal pour le futur, c'est clair, explique Philippe Potin, directeur de recherche au CNRS. En plus il est produit en mer et il ne dépend pas des ressources terrestres, en particulier des ressources en eau douce, et c'est vraiment important pour l'adaptation au changement climatique qu'on vit aujourd'hui."

À la base des biomatériaux

Travailler pour l'environnement en cultivant des algues, c'est la passion de Jean-François Arbona. Cet algoculteur produit selon les saisons 40 à 50 tonnes d'algues. Elles sont utilisées notamment pour produire des biomatériaux à base de poudre, au terme d'un long processus de transformation. La solution, peut-être, pour mettre fin à l'utilisation généralisée du plastique.

