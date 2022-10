Environnement : des retraités initient les enfants à la pêche pour leur apprendre à préserver l’écosystème

Vendredi 7 octobre, "Une idée pour la France" part à la rencontre d'Yves, de l’association "Les moussaillons de l’aiguillon". Elle a pour but d’apprendre les différents modes de pêche aux jeunes mais surtout, de les sensibiliser à la préservation des écosystèmes marins. Il accueille des jeunes ayant entre 8 et 15 ans. Ce jour-là, les enfants prennent à pêcher le casseron.



Remettre à l’eau les poissons

Cela fait deux ans que Christian, Yves, Philippe et Jean-Michel, retraités, transmettent leur passion aux plus jeunes, en leur apprenant à respecter l’écosystème. "Par exemple, on est dans un endroit où on n'a pas le droit de jeter l’ancre pour préserver les herbiers", explique Jean-Michel. Avant de rentrer, ils doivent remettre à l’eau tous les poissons qui ne respectent pas la taille. "Tout le monde est sympa ici", apprécie un jeune enfant. De retour sur la terre ferme, ils dégustent ce qu’ils ont péché.