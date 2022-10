Environnement : des pêcheurs de Marseille adoptent une pratique responsable

V. Danger, S. Garat, C. Langlais

À Caro, dans les Bouches-du-Rhône, Hervé Gout-Vernier et ses équipiers quittent le port, lundi 3 octobre. Ils partent relever la palangre, à dix kilomètres d’une réserve du parc marin de la Côte Bleue. Au bout de l’hameçon, ils relèvent du thon et de l’espadon. Ils gardent en tête les bons réflexes pour préserver la ressource. Hervé Gout-Vernier rappelle qu’il faut relâcher certaines espèces afin d’adopter une pêche respectueuse de l’environnement et des espèces protégées.

Un label international

À sa création, l’aire marine protégée s’est tout d’abord heurtée à la réticence de certains pêcheurs. Aujourd’hui, le discours a bien changé. De son côté, William Tillet, premier prud'homme des pêcheurs à Martigues (Bouches-du-Rhône), encourage les futurs patrons pêcheurs à travailler de concert avec les gestionnaires des aires marines protégées. Le parc marin de la Côte Bleue a été récompensé par un label international, il y a quatre ans.