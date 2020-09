Environnement : ces espèces gravement menacées

C. Rothéa, J. Mimouni, N.Auer, ME. Guidée, P. Goldmann

C. Rothéa, J. Mimouni, N.Auer, ME. Guidée, P. Goldmann France 2 France Télévisions

Des reptiles aux poissons en passant par les mammifères, toutes les espèces sont touchées. L’organisation WWF publie le 10 septembre les résultats d’un rapport préoccupant : sur 4 000 espèces, la population des vertébrés a chuté de 68% en 50 ans. Rien qu’en France, 98 espèces se sont éteintes.

L’homme, principal responsable

"La perte des espèces, la perte des animaux est surtout liée à la destruction de leurs habitats. Et la destruction de ces habitats est principalement due à l’agriculture. En fait, on est littéralement en train de manger la planète et la biodiversité", explique Arnaud Gauffier, directeur des programmes WWF France. Les oiseaux sont particulièrement touchés. Selon l’organisation, leur population a chuté de 60% depuis 1980. L'organisation demande au gouvernement de protéger les espèces menacées.