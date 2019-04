Corse : des déchets enfouis en plein maquis

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'est un centre d'enfouissement en plein cœur du maquis corse. À Viggianello (Corse-du-Sud), 700 tonnes de déchets sont mises sous terre chaque jour. Pierre Massimi vit à moins de 2 kilomètres de là, il respire chaque jour une odeur de poubelle. La commune accueille des déchets venus de toute l'île et le site arrivera à saturation en 2020. La préfecture devrait autoriser son agrandissement, les riverains sont excédés.

Envoyer les déchets sur le continent

Les pistes alternatives au centre d'enfouissement tardent à se concrétiser et une idée a été mise sur la table : envoyer les déchets corses sur le continent. Mais le coût du transport serait exorbitant et l'emprunte écologique très lourde. Dans solution, la préfecture pourrait autoriser la construction d'un autre site d'enfouissement privé sur la commune de Viggianello, malgré la mobilisation des associations et des riverains.

