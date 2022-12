COP15 sur la biodiversité : l'accord trouvé à Montréal "sauve les meubles", estime WWF France

Un accord a été trouvé à Montréal, au Canada, avant la clôture de la COP 15 sur la biodiversité. Un accord "qui sauve les meubles", estime sur franceinfo WWF France.

"Ça ne casse pas la baraque, mais ça sauve les meubles", juge ce lundi 19 décembre sur franceinfo Pierre Cannet, directeur du plaidoyer et des campagnes à WWF France, alors qu'un accord mondial a été conclu pour mieux protéger la biodiversité à l'occasion de la COP15. Pierre Cannet se félicite que les pays du monde entier, réunis à Montréal (Canada) "se donnent une mission", celle "d'enrayer la perte de la biodiversité, même de réparer tout ça à partir de 2030".

"Sur l'agriculture, des solutions sont avancées comme l'agro-écologie, et problèmes sont pointés du doigt comme les risques liés aux pesticides, et ce n'était pas évident à gagner vu les lobbys qui existent aujourd'hui pour défendre un modèle fortement responsable de la destruction de la biodiversité", souligne le directeur du plaidoyer et des campagnes à WWF France.

Le modèle de production épargné

Pierre Cannet salue par ailleurs le fait que le monde économique soit invité à "publier les informations liées aux risques et aux impacts des entreprises et institutions financières sur la nature". Il y voit là "une avancée". "Le monde économique est fléché en termes de responsabilités pour réussir à inverser la perte de la biodiversité d'ici 2030", résume-t-il. Pierre Cannet déplore toutefois que "le modèle de production et de consommation n'ait pas été vraiment remis en cause". Il estime pourtant que ce modèle "est la racine du problème en matière de destruction de la nature".