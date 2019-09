Climat : les scientifiques prévoient une catastrophe à moins d'un sursaut collectif

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Des périodes de canicule successives plus intenses, des restrictions d'eau permanentes ou des périodes de sécheresse qui vont assoiffer des villes et des animaux, c'est ce que dénoncent plusieurs scientifiques, dont des chercheurs français. Ils ont étudié deux scénarios. Le premier se base sur une croissance économique rapide à partir notamment d'énergies fossiles et le résultat est catastrophique. La température bondirait de 7°C d'ici 2100.

Canicule et inondations en France

Le second scénario est plus optimiste avec une augmentation de 2°C seulement. Mais il va falloir respecter l'accord de Paris et que l'ensemble de la population adopte un comportement responsable.

Par ailleurs, la banquise devrait disparaître tous les étés à partir de 2080. En 35 ans, l'Arctique a perdu 96% de sa surface. La France devrait subir plusieurs périodes de canicule et de sécheresse intenses. Il pleuvra moins, mais quand il pleuvra, ce sera en très grande quantité, provoquant des inondations.

