Biodiversité : un rapport de l'ONU pointe la menace de disparition de la chauve-souris

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

La chauve-souris est déjà l'une des victimes de la sixième extinction de masse des espèces vivantes en cours. Le constat est sans appel : chaque année son nombre diminue. En France, 17 espèces subsistent parmi les 34 présentes à la base sur le territoire. Entre 2005 et 2015, entre 23 et 30% des chauves-souris ont disparu.

Un environnement destructeur

Pour Tanguy Stoecklé, qui observe leurs mouvements devant une grotte du Lubéron, l'environnement est un facteur d'explication de cette diminution. "Il y a des parcs éoliens meurtriers. Une étude faite au nord de la Camargue montre que chaque éolienne tue entre 70 et 90 chauves-souris par an", déplore le chiroptérologue et photographe. Autre cause du déclin du mammifère nocturne, les pesticides qui empoisonnent leurs proies, les insectes. "Chaque nuit, une chauve-souris mange le tiers de son poids en insectes ce qui équivaut à 3 000 moustiques par nuit", résume Fanny Albalat, du groupe Chiroptères de Provence. Le sauvetage de l'espèce est fondamental, car la chauve-souris préserve les cultures et évite la prolifération des insectes.

Le JT

Les autres sujets du JT