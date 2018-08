Chauve souris : un mammifère mal connu

Mammifère mal connu, sujet à des mythes et parfois redouté, la chauve-souris joue un rôle pourtant crucial au sein de la biodiversité et de la ville. Tous les ans, une nuit de la chauve-souris est organisée pour partir faire sa connaissance, une fois le soleil couché. La chauve-souris mange toutes les nuits l'équivalent de la moitié de son poids en insectes et débarrasse ainsi les cultures de certains papillons de nuit qui les ravagent. Elle peut être considérée comme une auxiliaire de culture.

Des menaces multiples

Ce mammifère est lui aussi menacé par l'utilisation d'insecticides. Autre fléau, les éoliennes qui déciment le nombre de chauves-souris. Il faudrait alors arrêter et adapter les pales en fonction des migrations. En France, en dix ans, le nombre de chauves-souris a presque été divisé par deux.

