Biodiversité : le rapport alarmant du Fonds mondial pour la nature

La biodiversité est un sujet majeur pour l’avenir de la planète. Et, bien que des efforts soient fournis mondialement, le Fonds mondial pour la nature (WWF) tire la sonnette d’alarme dans son dernier rapport : les 2 tiers de la faune sauvage ont disparu en moins de cinquante ans. Plus précisément, entre 1970 et 2016, les populations d’animaux vertébrés ont chuté de 68 %. En France, les causes sont multiples.

Les ravages de la destruction des milieux

"Ça va être la destruction des milieux en premier lieu, et la destruction des zones humides", comme l’explique Arnaud Gauffier, directeur des programmes pour WWF France. Dans les régions des Amériques et des Caraïbes, la situation est encore plus dramatique : la population d’invertébrés a diminué de 94 %. Toutefois, Yunne Shin, chercheuse en écologie marine à l'Institut de recherche pour le développement, remarque que les décideurs et le grand public prennent de plus en plus conscience des enjeux de la biodiversité.