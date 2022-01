Biodiversité : la menace pèse sur les vautours dans les Pyrénées

Depuis quelques mois, une menace plane sur les vautours. Un médicament est soupçonné de causer la mort des charognards, indispensables à l’écosystème pyrénéen. Depuis qu’il les sait menacés, Didier Peyrusque, garde du Parc national des Pyrénées, craint les conséquences d’une éventuelle disparition : "Le risque qu’il n’y ait plus de vautours, c’est que les bêtes vont de décomposer, et on aura un immense dépotoir de charognes en décomposition".



Un médicament mortel

Il y a quelques mois, des scientifiques européens ont lancé l’alerte dans la revue "Science", appelant à bannir le Diclofénac. Ce médicament administré aux bovins est mortel pour les vautours qui s’en nourrissent. Il s’agit d’un anti-inflammatoire interdit dans tous les élevages d’Europe, sauf en Espagne. "Pour les scientifiques, il y a urgence à ce que l’Espagne interdise purement et simplement ce médicament", explique Julien Cholin, envoyé spécial à Jaca (Espagne).