Biodiversité : la France parmi les mauvais élèves dans la protection des espèces menacées

La France s'implique-t-elle assez dans la protection de l'environnement et de la biodiversité ? "La France fait partie des plus mauvais élèves, puisqu'elle se situe au sixième rang mondial des pays qui abrite le plus d'espèces menacées au monde", analyse le journaliste de France Télévisions Tom Rousset, sur le plateau du 20 Heures, jeudi 19 novembre. "C'est un constat fait autant sur la terre que sur la mer. 50% des coraux les plus menacés au monde se retrouve dans les départements d'outre-mer", poursuit-il

Des signes encourageants

"On note toutefois des signes encourageants, 7 245 espèces sont considérées comme protégées : cela concerne 84% des oiseaux rares, 91% des amphibiens comme les grenouilles." Par ailleurs, il faut savoir qu'une espèce est considérée comme protégée lorsque sa chasse ou sa pêche est interdite.

