Biodiversité : dans la Drôme, la cigogne blanche fait le bonheur des ornithologues

À la veille du printemps, c'est le retour des oiseaux migrateurs avec une excellente nouvelle : les cigognes blanches sont particulièrement nombreuses cette année. Reportage dans la Drôme.

Sur les hauteurs de Tain-l'Hermitage (Drôme), le belvédère de Pierre Aiguille est le rendez-vous incontournable des ornithologues. Munis de leur longue-vue, professionnels et amateurs contemplent le spectacle des migrations de grues cendrées et cigognes noires. "La journée comme la nuit, ils utilisent des repères visuels. Et là, il y en a beaucoup qui vont s’orienter grâce au Rhône", explique Luca Fetique, bénévole à la Ligue de protection des oiseaux (LPO).

La cigogne blanche de retour

Parmi tous les oiseaux, la cigogne blanche attire particulièrement l’attention. Alors que d’autres espèces se font plus rares, elle est très présente dans le ciel. L’espèce est protégée depuis 40 ans. "Dans les années 2000, il y avait un vol par an, quand on avait 100 oiseaux, c’était la fête sur le rocher. Et cette année, on atteint la 10 000e", se réjouit Jean-Christophe Cordara, ornithologue. Les cigognes se dirigent vers le Nord pour la reproduction, et prendront le chemin inverse à la fin de l’été.