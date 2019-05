Biodiversité : 1 million d'espèces menacées

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les scientifiques ont observé la planète sur une période de trois ans. Leurs conclusions sont inquiétantes. Sur 8 millions d'espèces, 1 million d'espèces sont menacées ou ont disparu à cause de l'activité humaine. "On a perdu 40% des amphibiens, 33% des coraux. En 13 ans, 7% des forêts ont été rayées de la carte", explique la journaliste Valérie Heurtel, présente sur le plateau du 20 heures de France 2.

"75% des surfaces terrestres et 66% du milieu marin sont abîmés"

L'Homme est le premier responsable du tarissement de la biodiversité. "L'activité économique, l'élevage intensif et la surpêche font des ravages", précise la journaliste. Chaque année, l'industrie déverse 400 millions de tonnes de métaux lourds dans les océans. "85% des zones marécageuses ont été détruites, 75% des surfaces terrestres et 66% du milieu marin sont abîmés par l'espèce humaine", indique également Valérie Heurtel. Il est possible de changer la donne, mais il faudrait un changement radical dans le mode de vie des Hommes. Il faudrait notamment acheter moins de viande, et acheter du poisson issu de la pêche durable.

