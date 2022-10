Bas-Rhin : les sorties mycologiques ravissent les cueilleurs

Avant de pouvoir commencer la cueillette des champignons, il faut savoir différencier ceux qui sont toxiques. Un groupe, en balade dans la forêt de Haguenau (Bas-Rhin), tombe ainsi très vite sur un bon filon : des bolets orangés, tout à fait comestibles. Il existe des milliers d’espèces de champignons. La société mycologique de Strasbourg (Bas-Rhin) en a répertorié 6 000. Pour le grand public, il est impossible de tous les connaître.



Contacter une société mycologique en cas de doute

"On mange couramment entre 30 et 40 champignons (...) donc il faut connaître les principaux et essayer de connaître leurs faux-amis, parce qu’en général, c’est un sosie nettement moins bon", souligne Éric Roméro, de la société mycologique de Strasbourg. Une femme participant à la balade affirme être fière de pouvoir reconnaître les champignons par elle-même. "Une partie, je vais les cuisiner, une autre partie je vais les déshydrater pour faire des sauces, ce genre de choses, tout au long de l’année", détaille de son côté un cuisinier. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à contacter une société mycologique.