Arbres coupés en Ariège : le responsable arrêté et placé sous contrôle judiciaire

En mars dernier, des bûcherons espagnols sont venus couper illégalement des centaines d'arbres, parmi lesquels des chênes centenaires, dans la forêt de Perles-et-Castelet (Ariège). "Ils ont été surpris en flagrant délit de vol, il nous manque sur notre parcelle 35 chênes centenaires", raconte une des victimes.

Le prévenu encourt 5 ans d'emprisonnement

Depuis des mois, une vingtaine de propriétaires attend les conclusions de l'enquête pour comprendre les raisons d'un tel désastre. "On aimerait bien savoir où sont passés nos arbres", se demande un des propriétaires. Ils attendant que de lourdes sanctions soient prises. "Je souhaite que la justice fasse son travail pour que soit reconnu un tel massacre", espère une victime. Le responsable de la société espagnole en tort a été arrêté mardi 24 août et placé sous contrôle judiciaire. Le prévenu sera jugé le 14 décembre prochain. Il encourt 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende.