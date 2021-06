Animaux : les cigognes de nouveau nombreuses en Alsace

C. Arnold, R. Massini, V. Lavigne

En Alsace, les cigognes sont plus nombreuses que jamais, signe que la réintroduction de l’espèce est réussie. Selon le dernier comptage, 1 200 couples font des petits.

Depuis quelques semaines, Jean-Marc Bronner sillonne sentiers et villages en Alsace, la tête en l’air et l’œil aux aguets. Le bénévole passionné recherche l’animal emblème de la région, la cigogne blanche. "L’objectif, c’est de compter l’ensemble des nids, c’est fait à cette époque de l’année et après, c’est de voir combien de jeunes s’envolent", précise le bénévole de la Ligue pour la protection des oiseaux. Le comptage est organisé partout en France. En Alsace, les résultats sont particulièrement attendus, car la présence de la cigogne blanche, espèce protégée, ne cesse de se renforcer.

Une espèce décimée dans les années 1970

1 200 couples ont été comptabilisés cette année. À la fin des années 1970, il ne reste qu’une dizaine de couples en Alsace. Chassées, victimes de la sécheresse au Sahel, ou tuées par les lignes électroniques, les cigognes sont décimées durant leur migration. Un vaste plan de sauvegarde est alors lancé.