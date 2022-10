Berges de la Garonne : des bénévoles traquent le plastique

Par petits groupes, des bénévoles s’équipent pour ramasser des déchets, samedi 8 octobre. Nous sommes en bord de Garonne, où les crues ont charrié des tonnes de détritus. "On a un peu de tout : de la ferraille, des restes de pique-nique, des bouteilles de verre, du câble, du filet, du plastique", détaille Laurent Vallée, de l’association Team River Clean. C’est ce que traquent ces pêcheurs : le plastique, qui est omniprésent. Le but de l’opération, répétée chaque année, c’est de ne pas laisser le temps au plastique de se dégrader dans la nature.

L’application Trash Spotter géolocalise les déchets

Le plastique, c’est 10 millions de tonnes par an qui se déversent dans les océans. Ce matin, en moins d’une heure, une centaine de kilos ont été ramassés. Pour mieux lutter contre ce fléau, il existe une application qui géolocalise les déchets, Trash Spotter, avec laquelle son fondateur, Patrice Clot, veut faire évoluer les mentalités. N’importe qui peut le faire, et recevoir un don en argent, qu’il doit reverser à une association environnementale. L’année dernière, deux tonnes et demi de déchets ont été ramassés sur les bords de la Garonne.