Bagnolet : la décharge qui choque les habitants

Des tonnes de déchets au pied des immeubles. Adama Traoré habite la cité de la Noue à Bagnolet (Seine-Saint-Denis) depuis 12 ans. La chambre de ses filles donne directement sur la décharge sauvage. Une situation insupportable qui dure depuis 2009 et inquiète le père de famille. "Dès qu'on laisse la fenêtre ouverte, les moustiques et les mouches entrent. On est obligés de laisser les volets fermés toute la journée", regrette-t-il.

La ville reconnaît un manquement

En face de chez Adama Traoré, des gravats de chantiers s'entassent, du mobilier, mais aussi des sacs jaunes remplis d'ordures ménagères. Des sacs déversés non pas par les particuliers mais par des agents de la mairie. Le maire de la ville reconnaît bien un manquement de ses services. "Depuis quelques mois, les services ont entreposé les sacs jaunes pour un certain nombre de dysfonctionnements internes", précise Tony Di Martino. La mairie promet de nettoyer la décharge sauvage.